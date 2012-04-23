Упродовж вихідних в ДТП загинули двоє неповнолітніх

Упродовж вихідних на Вінниччині в ДТП загинули двоє неповнолітніх.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Одна аварія сталася в суботу на території Літинського району. Об 11 годині в селі Дяківці 31 – річний водій автомобіля «Рено - Трафік» на пішохідному переході скоїв наїзд на 11 – річну дівчинку. Внаслідок отриманих травм дитина загинула на місці пригоди.

Друге ДТП зі смертельними наслідками сталося на території Муровано –Куриловецького району. В селі Курашівці 60 – річний водій автомобіля «ГАЗ – 5204» наїхав на 2 – річного хлопчика, якого, як з’ясувалося, залишили батьки без догляду біля місцевої крамниці. Дитина загинула.

За даними фактами порушили кримінальні справи.