За виграш у тендері на пальне чиновниця запросила 30 тис. хабара
09:45, 23 квітня 2012Вінниця
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У Тиврові для визначення одного із підприємств переможцем відкритих конкурсних торгів посадовець вимагала й отримала 30 тисяч гривень хабара.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Посадовець Тиврівської районної центральної лікарні за сприяння у визначенні одного із підприємств переможцем на відкритих конкурсних торгах під час закупівлі рідких нафтопереробних продуктів вимагала й отримала хабар у розмірі 30 тисяч гривень.
Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, за фактом отримання хабара у значному розмірі.
Розпочато досудове слідство.
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