За виграш у тендері на пальне чиновниця запросила 30 тис. хабара

У Тиврові для визначення одного із підприємств переможцем відкритих конкурсних торгів посадовець вимагала й отримала 30 тисяч гривень хабара.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовець Тиврівської районної центральної лікарні за сприяння у визначенні одного із підприємств переможцем на відкритих конкурсних торгах під час закупівлі рідких нафтопереробних продуктів вимагала й отримала хабар у розмірі 30 тисяч гривень.

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України, за фактом отримання хабара у значному розмірі.

Розпочато досудове слідство.