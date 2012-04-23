Приходьте у неділю на пасхальний фестиваль православних хорів

09:55, 23 квітня 2012
Вінниця
0

У сквер ім. Козицького

29 квітня, неділю Дружин-Мироносиць,  у Вінниці пройде другий пасхальний фестиваль православних церковних хорів.

Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької єпархії УПЦ.

У сквері Козицького, біля входу в ТРК "Магіцентр" виступлять кращі співочі колективи вінницьких храмів і дзвонарі Шаргородського Свято-миколаївського монастиря.

Пілотний проект стартував минулого року.

З благословення митрополита Вінницького і Могильов-Подільського Симеона, великодній фестиваль православних церковних хорів у центрі Вінниці стає традицією.

Організовують свято Вінницька єпархія і православний центр "Канон".

Розпочнеться дійство 0 13.00

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter