Приходьте у неділю на пасхальний фестиваль православних хорів
09:55, 23 квітня 2012Вінниця
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У сквер ім. Козицького
29 квітня, неділю Дружин-Мироносиць, у Вінниці пройде другий пасхальний фестиваль православних церковних хорів.
Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької єпархії УПЦ.
У сквері Козицького, біля входу в ТРК "Магіцентр" виступлять кращі співочі колективи вінницьких храмів і дзвонарі Шаргородського Свято-миколаївського монастиря.
Пілотний проект стартував минулого року.
З благословення митрополита Вінницького і Могильов-Подільського Симеона, великодній фестиваль православних церковних хорів у центрі Вінниці стає традицією.
Організовують свято Вінницька єпархія і православний центр "Канон".
Розпочнеться дійство 0 13.00
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