Приходьте у неділю на пасхальний фестиваль православних хорів

У сквер ім. Козицького

29 квітня, неділю Дружин-Мироносиць, у Вінниці пройде другий пасхальний фестиваль православних церковних хорів. Про це повідомило офіційне інтернет-представництво Вінницької єпархії УПЦ. У сквері Козицького, біля входу в ТРК "Магіцентр" виступлять кращі співочі колективи вінницьких храмів і дзвонарі Шаргородського Свято-миколаївського монастиря. Пілотний проект стартував минулого року. З благословення митрополита Вінницького і Могильов-Подільського Симеона, великодній фестиваль православних церковних хорів у центрі Вінниці стає традицією. Організовують свято Вінницька єпархія і православний центр "Канон". Розпочнеться дійство 0 13.00

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