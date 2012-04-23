Податковий борг до бюджету області скоротився всього на 2.8%

Станом на 1 квітня 2012 року сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по Вінницькій області склала майже 598,0 млн.грн., що на 17,2 млн.грн., або на 2,8% менше ніж на початок року.

Про це повідомило Головне управління економіки Вінницької ОДА.

Скорочення податкового боргу за січень-березень 2012 року забезпечено по ПДВ – на 11,9 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 3,7 млн.грн., платі за землю – на 0,02 млн.грн.

Найбільша сума податкового боргу рахується в місті Вінниці (398,2 млн. грн., борг скоротився до початку року на 14,8 млн. грн., або на 3,6%) та у районах: Вінницькому (27,5 млн. грн., борг збільшився до початку року на 763,4 тис. грн., або на 2,9%), Немирівському (13,9 млн. грн., борг зменшився до початку року на 1,05 млн. грн., або на 7,1%), Козятинському (11,4 млн. грн., борг скоротився на 25,9% або на 4 млн. грн.), Теплицькому (11,2 млн. грн.; борг зменшився на 1,7 млн. грн., або на 13,5%), Калинівському (18,8 млн. грн., борг зріс на 8,0% або 1,4 млн. грн.), тощо.

Скоротили податковий борг протягом січня-березня 2012 року 15 адміністративно-територіальних одиниць (11 районів та міста: Могилів-Подільський - (на 1,9% або на 220,7 тис. грн., м. Ладижин – на 14,8% або на 577,6 тис. грн. і м. Козятин – на 3,6% або на 81,4 тис. грн.).