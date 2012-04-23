Добринська — краща легкоатлеитка Європи у березні

Олімпійську чемпіонку вінничанку Наталю Добринську Європейська асоціація легкоатлетичних федерацій визнала кращою спортсменкою Старого Світу в березні.

В Інтернет-голосуванні, в якому брали участь експерти, журналісти і вболівальники, Добринська обійшла двохразову олімпійську чемпіонку і багаторазову рекордсменку світу в стрибках з жердиною росіянку Олену Ісінбаєву.

Наразі Наталя перебуває у Португалії, де проходить тренувальний збір, - інтенсивно готується до Олімпійських ігор, які відбудуться у Лондоні.

Нагадаєио, Наталя Добринська - олімпійська чемпіонка Ігор-2008 в Пекіні з багатоборства. Вона стала першою в історії українською спортсменкою, якій вдалось подолати світовий рекорд в закритих приміщеннях.

Національний олімпійський комітет присудив спортсменці за видатні досягнення в найбільш престижних міжнародних змаганнях спеціальну нагороду - «Гордість України».

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