Парк Горького реконструюватимуть за проектом вінничан

Кращою Концепцією розвитку Центрального парку Вінниці була визнана робота місцевих архітекторів під керівництвом Юрія Плясовиці.

Про це з посиланням на директора департаменту містобудування, архітектури та кадастру міської ради Максима Мартинюка повідомила радіокомпанія “Місто над бугом”.

За словами посадовця, відповідне рішення ухвалило конкурсне журі першого в історії міста Міжнародного архітектурного конкурсу в п'ятницю, 20 квітня.

Друге місце посіла робота лондонських архітекторів.

Загалом на розгляд комісії надійшло понад 30 робіт, з них 7 – від іноземних архітекторів.

Загалом, за словами посадовця, на конкурс надійшло більше двох десятків робіт.

Основними критеріями при виборі найкращою конкурсною роботи була мінімальна забудова території парку, збереження зелених насаджень і реліктових рослин, а також ефективне використання паркової території