Арбєніна вигнала Онофрійчука

Наш земляк з Козятина Олександр Онофрійчук залишив проект „Голос країни” за крок до фіналу. Система відбору фіналістів полягає у тому, що спочатку відсотки прихильності їм надає тренер, а потім до них додаються загальні відсотки глядацьких симпатій.

Діана Арбєніна – єдиний тренер, хто не ділив „своїх” відсотків між двома учасниками. Вона усі сто віддала Павлу Табакову. З 47,35% глядацьких голосів Олександр, на жаль, припинив свою участь у шоу.

Пояснюючи свою таку односторонню рішучість, Арбєніна наголосила, що Сашко їй нагадує себе саму і ті часи, коли на сцену було складно „прорватися”, коли не приймали, жорстокий шоу-біз чинив опір, але, незважаючи на це, вона здолала усе. „Сашко, я не маю на увазі „Голос країни”, я хочу бачити тебе на „великій” українській сцені з власними піснями і концертними програмами”, - сказала вона.

Натомість Павлу Табакову вона віддала належне і як співакові, і як композитору і сказала, що йому треба віддати данину шану за те, що він протягом 20-ти років робить саме для української сцени.

Крім того, Павло Табаков вважає себе другом, аж ніяк не суперником, Сашка, і навіть написав для нього пісню в стилі „Scorpions”. До речі, нашого земляка на проекті так і називали Олександр Майн (за прізвищем вокаліста гурту „Скорпіонз” Клауса Майне – авт.).

Онофрійчук у півфіналі виконував пісню групи Bee Gees, і зіркові тренери зазначили жартома: робив він це настільки досконало, що навіть вокаліст Робін Гіббт вийшов з коми.

Вже 29 квітня Україна дізнається ім'я переможця проекту "Голос країни. Нова історія". Фіналістами шоу стали Яремчук, Моняк, Савко та Табаков

Голосування відбудеться у два етапи, тож не забудьте підтримати свого фаворита!