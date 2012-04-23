Для школярів презентують книжку про філософів і письменників

Книгарня «Є» та видавництво «Книги-ХХІ» запрошують Вас на презентацію книжки Олександра Бойченка «Мої серед чужих», яка відбудеться 25 квітня. Початок – о 18:00.



«Мої серед чужих» – це своєрідний «читацький путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку». Книга містить тексти про зарубіжних філософів і письменників – Сократа і Марка Аврелія, К’єркегора і Ніцше, Кафку і Джойса, Селінджера й Кізі, Мілоша і Колаковського, Ґомбровіча й Гласка, Єрофєєва і Довлатова та багатьох інших. Поклавши в основу не лише географічний принцип, автор розбив збірку на шість розділів: Кілька орієнтирів, Близький світ, Старий світ, Дитячий світ, Далекий світ, Інший світ. І пояснив, що його книжка «може стати у пригоді тим, хто вже навчився читати, але ще вчиться розуміти прочитане». «Представникам решти вікових, соціальних та професійних груп, – додає Олександр Бойченко з властивим йому почуттям гумору, – автор ні насолоди, ні користі не гарантує».|

Олександр Бойченко – літературний критик, перекладач, публіцист. Колишній доцент Чернівецького університету. У 2005 та 2008 роках – учасник стипендіальної програми міністра культури Польщі Gaude Polonia. Автор есеїстично-публіцистичних збірок «Щось на кшталт Шатокуа», «Шатокуа плюс» та «Аби книжка». З польської переклав роман Даніеля Одії «Тартак», а також численні п’єси і твори «малої форми» Міхала Вальчака, Тадеуша Боровського, Марека Гласка, Ольги Токарчук, Анджея Стасюка та ін. З російської – роман Віктора Єрофєєва «Хороший Сталін» та повість Ігоря Померанцева «Баскський собака».

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.

