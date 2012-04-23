Вінниця послухає "Шедеври вокальної музики"

Тернопільська обласна філармонія завітає до Вінницької 24 березня, аби представити концертну програму свого оркестру. Симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії (художній керівник та диригент - заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль) та його солісти Заслужена артистка України Наталія Лемішка (сопрано) і лауреати всеукраїнських конкурсів Володимир Шагай (баритон), Вадим Дарчук (баритон), Оксана Малецька (сопрано) потішать своїм вокалом вінницьких слухачів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter