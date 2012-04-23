Вінниця послухає "Шедеври вокальної музики"
11:15, 23 квітня 2012Вінниця
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Тернопільська обласна філармонія завітає до Вінницької 24 березня, аби представити концертну програму свого оркестру.
Симфонічний оркестр Тернопільської обласної філармонії (художній керівник та диригент - заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль) та його солісти Заслужена артистка України Наталія Лемішка (сопрано) і лауреати всеукраїнських конкурсів Володимир Шагай (баритон), Вадим Дарчук (баритон), Оксана Малецька (сопрано) потішать своїм вокалом вінницьких слухачів.
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