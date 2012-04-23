Напередодні першотравня обласні депутати позасідають
11:40, 23 квітня 2012Вінниця
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Сесія облради
У п'ятницю, 27 квітня, відбудеться чергова 11 сесія обласної Ради 6 скликання.
На розгляд пленарного засідання сесії внесено 62 питання.
Зокрема, “Про стан законності, боротьби із злочинністю, запобігання та протидії корупції, охорони громадського порядку на території Вінницької області”, “Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Вінницької області на 2010-2014 роки”, “Про стан виконання Обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2008-2011 роки” тощо.
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