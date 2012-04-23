Пересувна виставка галереї "Артистик" - проект "Дні Криму"

Ми не винаходили велосипед! В ХІХ столітті утворилось Товариство Пересувних Художніх Виставок. До його складу входили художники, що згодом стали представниками російського живопису – І.Рєпін, В.Суріков, І.Шишкін, І.Левітан та ін. Вони мандрували Росією, організовували пересувні виставки, вели просвітницьку діяльність – несли мистецтво в маси.

Пересувна галерея „Артистик” – це Товариство Пересувних Художніх Виставок нового тисячоліття. Ми не чекаємо на відвідувачів у своїх залах, ми знаходимо їх, приходимо до них та приносимо з собою дивний світ мистецтва та творчості. Даруємо насолоду від споглядання справжнього живопису, створеного визнаними майстрами пензля.

Сьогодні, 23 квітня, виставка пересувних художників відкрилася у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. На ній в рамках проекту „Дні Криму” представлені роботи художників Олександра Шадура, м.Севастополь (Член національної Спілки художників України), Олександра Смирнова, м.Алушта (Член національної Спілки художників України), нагороджений Міністерством культури медаллю „Меморіал А.Куінджі”, а також „Золотою відзнакою” та „Почесним дипломом” Міжнародного фонду „Культурне насліддя”; Олени Вільчукової, м.Севастополь, (Член національної Спілки художників України), володарка премії „Талант року-2011”; Олени Молчанової, м.Симферополь (Член національної Спілки художників України), заслужений художник АРК України, володарка Диплома Все кримського ІІІ бієнале камерної акварелі та Диплома Всеукраїнського триєнале живопису у м.Києві; Ігоря Шипилина, м.Севастополь (Член національної Спілки художників України), лауреат премії АР Крим; Рамазана Усеїнова, м.Севастополь (Член національної Спілки художників України), заслужений художник України, лауреат премії АР Крим, лауреат премії триєнале у м.Києві.

Самі автори виставки представили свої творіння у стилі пейзаж, натюрморт, портрет. Вони стверджують, що побувати на їхній виставці – означає долучитися до високих ідеалів мистецтва процесу творіння, відчути усі принади живопису, музики та танцю возз’єднаних в єдине ціле!

