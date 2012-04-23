Ювілейний День Європи у Вінниці буде святом без алкоголю і ... політики



Святкування Дня Європи має перетворити Вінницю на суцільний інтерактивний майданчик вуличного мистецтва у його різноманітних проявах, фестивалів та розваг. А ще він має стати святом „домашнім”, вільним від алкоголю та політики, дійством, котре буде цікавим для усіх категорій вінничан, - вважає вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Про це він з’явив на прес-конференції, під час якої презентував програму ювілейного, п'ятого Дня Європи, який пройде в обласному центрі 19 травня.

Живі скульптури, вуличні театри, містечко кави, майданчик класичної музики, середньовічне містечко, масштабний 3D-малюнок на асфальті – все це та багато іншого відбуватиметься протягом одного дня у Вінниці.



Інтерактивні майданчики розташуються на Майдані Незалежності, у сквері ім. Козицького, по вулиці Соборній, на „Парижі”, у центральному парку культури та відпочинку (біля Літнього театру, на майдані Водограю, від пам’ятника Горького до арки) і на площі Стуса. Святкування загалом зосередиться у вказаних шести місцях, де працюватимуть 9 тематичних майданчиків. Окрім основних заходів, протягом дня виступатимуть вуличні театри, міми, музиканти, проходитимуть майстер-класи з театрального мистецтва та гриму, танцювальні флеш-моби тощо.

Також у програму свята мер пообіцяв „вмонтувати” і фонтан „Рошен”, якій увімкнуть хвилин через 40 після 22.00, аби вінничани встигли дістатися до водограю після закінчення святкувань в центрі.

З 12-ї години біля «Книжки» байкери та автомобілісти покажуть вінничанам свої дітища. На відміну від попередніх свят, цьогоріч на площі вишикуються не лише байки, а й затюненговані автівки та ретро-автомобілі. Цей фестиваль триватиме майже весь день. Там буде не лише виставка, а й цікава розважальна програма як для дорослих, так і для дітей.

О 14-ій годині на Майдані Незалежності відбудеться урочисте відкриття свята. У супроводі відомого швейцарсько-українського симфонічного оркестру «INSO» та хору «Вінниця» подільська столиця стане частиною культурної Європи.

Після офіційного відкриття, починаючи з 15:00 ці колективи даруватимуть вінничанам твори Антоніо Вівальді. Загалом класична музика у виконанні відомих європейських виконавців лунатиме на цій площі протягом дня. Тут вінничани почують твори аргентинського музиканта і композитора, «короля танго» Астора Пьяццоли у виконанні солістів Романа Юсепей (акордеон, Німеччина) та Назарія Пілатюка (скрипка, Україна). Після них на сцену вийде «Королева вальсу», солістка Віденської опери Вікторія Лукьянець.

Послухати класичну музику на Майдані Незалежності цього дня можна буде, смакуючи каву. У скверику біля готелю «Поділля» розгорнеться «ароматне» містечко, де можна буде не лише скуштувати неперевершену каву від двох кав’ярень «Дім кави» та «Золотий Дукат», а й повчитись готувати цей напій. Тут будуть проводитись майстер-класи по приготуванню еспрессо, капучіно та латте-арту. А ще на цьому майданчику можна буде придбати бельгійський шоколад.

На вулиці Соборній, вже традиційно, буде проходити фестиваль живих скульптур, який також припав до смаку вінничанам. Городяни матимуть можливість сфотографуватись із чудернацькими живими скульптурами, не їдучи за кордон. Адже цей вид вуличного мистецтва прийшов до нас саме є Європи. На головній вулиці міста буде близько 120 живих скульптур, яких привезуть з Києва, Миколаєва, Одеси, Сімферополя та Євпаторії.

А на площі Театральній, починаючи з 14:30, чотири години виступатимуть кращі танцювальні колективи Вінниці. О 18:00 тут розпочнеться рок-фест, у якому окрім українських колективів візьмуть участь гурти з Англії та Німеччини.

У сквері Козицького, як і на Соборній, Грушевського та Архітектора Артинова, виступатимуть вуличні музиканти. А от середньовічне містечко, яке зазвичай розгорталось саме у цьому сквері, переїде на майдан Водограю у Центральний парк культури та відпочинку. Тут театри історичних реконструкцій будуть демонструвати історичні театральні інсталяції, лицарські бої, а ковалі, теслярі та гончарі вчитимуть робити різноманітні вироби прадавніх часів.

Серед прекрасних дам буде проведено конкурс краси «Леді Вінниця – 1362». На цьому ж майдані усі бажаючі матимуть можливість повчитись середньовічним танцям, після чого тут відбудеться така ж середньовічна дискотека.

Сквер ім. Козицького на День Європи буде зайнятий дітворою. Тут розгорнеться дитяче містечко «Kinder city park», де маленькі вінничани подружаться із ляльками-велетнями, навчаться робити орігамі, ляльку-мотанку, плести з бісеру, познайомляться з країнами Європи, які братимуть участь в чемпіонаті «Євро-2012». І все це буде в ігровій формі. Організатори підготували для малечі спортивні командні ігри, музичні масовки, показ колекції спортивного одягу. А юні художники малюватимуть не лише на папері, а і на обличчях маленьких вінничан.

У Центральному парку культури та відпочинку, на алеї від пам’ятника Горького до арки, буде створено інтерактивне польське містечко. Тут молоді люди, які вчаться у випускних класах, матимуть можливість дізнатись про найкращі навчальні заклади польського міста Кельце - університети Яна Кохановсього, Свєнтокшийська Політехніка, Вища Школа Економіки і Права, а також себе презентуватиме і кілька вінницьких ВУЗів. Усі зацікавлені зможуть отримати інформаційні матеріали українською мовою і поспілкуватись із представниками цих вишів. Презентацію ВНЗ доповнить виступ харцерського вокально-інструментального ансамблю «Волосаткі», який репрезентуватиме сучасну студентську творчість в Польщі. Цього дня із польського міста-побратима Кельце приїде делегація на чолі із мером.

Окрім насиченої програми кожного майданчику на усіх них будуть відбуватись танцювальні флеш-моби. Це будуть спонтанні дійства: мобери акції будуть знаходитись серед людей. Один з них включає музику і починає танцювати. До нього з натовпу виходять інші мобери і всі разом починають рухатись та запрошують вінничан й гостей міста до танцю, створюючи тим самим святкову невимушену атмосферу. Через кожні декілька хвилин з’являється нова мелодія, під яку мобери демонструють прості для повторення рухи. Після закінчення флеш-мобу усі аплодують один одному та розходяться.

На День Європи знайдуть собі заняття і спортсмени. Цього дня у Вінниці біля арки (вхід у центральний парк) відбудеться міжнародний турнір з боксу (Україна-Польща) та справжнє спортивне шоу. На цьому майданчику також відбудеться виставка дрифт - автомобілів. А на стадіоні парку юні футболісти будуть змагатись у фіналі міського чемпіонату «Вінницьке Міні-Євро 2012». Поруч відбудеться 2-ий чемпіонат міста зі стрітворкауту, змагання з паркуру та армреслінгу. А ще всі бажаючі зможуть пограти у теніс.

Однією з родзинок святкування Дня Європи стане велетенський 3D-малюнок, який прикрасить одну з вулиць нашого міста. Його виконає відомий український художник Ян Захарчук.

Фінальним акордом свята стане вистава під відкритим небом: на сцені біля Літнього театру виступатимуть відомі українські актори Богдан Бенюк, Валерій Хостікоєв та Наталка Сумська. Вони привезуть до Вінниці комедію «Задунаєць за порогом» за мотивами твору Гулака Артемовського. Розпочнеться вистава о 20.00.

Генеральним партнером проведення свята є Фонд Петра Порошенка.