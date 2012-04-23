На два дні Вінниця стала молодіжною столицею

21 та 22 квітня Вінниця стала молодіжною столицею України, зібравши найактивнішу молодь з Німеччини, Польщі та України. Молодіжний форум пройшов за підтримки Фонду Петра Порошенка, Фонду Конрада Аденауера, Посольства Німеччини в Україні, Посольства Польщі в Україні та польського представництва Фонду Роберта Шумана. Мета форуму – обмін досвідом між молодими людьми, налагодження партнерської співпраці. Саме таку позицію висловив 23-річний студент німецького відкритого університету, помічник депутата Бундестагу Марсель Рьотіг, який вперше потрапив в Україну.

- Нам здається, що ми багато знаємо про Україну, але це зовсім не так. Сьогодні є унікальна можливість познайомитися ближче, знайти спільні питання для обговорення, налагодити співпрацю. Наприклад, мені особисто цікавлять питання енергозбереження, екології. На мою думку, в Україні не зовсім бережливо ставляться до цієї проблеми, – підкреслив студент.



Петро Порошенко під час спілкування із пресою підкреслив, що основною метою форуму і є знаходження спільних інтересів і знаходження спільних рішень для питань, актуальних для трьох країн. Адже, на думку політика, саме молодь і є рушієм євроінтеграційних процесів між країнами.

зазначив, що вибір Вінниці як столиці форуму був невипадкКерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Лангеовим. Було прийнято рішення проводити у невеликому українському місті. Адже інтеграція має відбуватися не в столиці, а в маленьких містах. Таку думку підтримав і Володимир Гройсман, який свого часу став наймолодшим мером України. Він підкреслив, що саме молоді люди сьогодні мають задавати тон політикам і впливати на майбутнє країни.

У роботі форуму також брали участь відомий український журналіст Мустафа Наєм, популярний в Україні та за її межами поет та письменник Сергій Жадан разом і гуртом «Собаки в космосі». До речі, Сергій Жадан щойно повернувся із Німеччини, де мав виступи у Лейпцигу та Берлині. Також молоді люди зіграли у футбол та взяли участь у робочих секціях з енергозбереження та екології.