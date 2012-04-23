Чи присвоюватимуть вінницькі податківці віруючим код?

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова звернулась до Президента України Віктора Януковича з поданням, у якому просить доручити уряду поновити права віруючих, які відмовляються від ідентифікаційних номерів, на альтернативну форму податкового обліку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Омбудсман поінформувала главу держави, що 5 квітня 2012 року до громадської приймальні Уповноваженого звернулися понад 200 осіб, які висловлювали обурення у зв’язку зі скасуванням альтернативної форми обліку платників податків – без присвоєння ідентифікаційного номера та внесення даних до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, що була гарантована статтями 1, 5, 7, 9, 11 Закону України ”Про державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів”.

Скасування новим Податковим кодексом України зазначених законодавчих норм цілком правомірно розцінюється віруючими як порушення вимог частини 3 статті 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод людини.

У січні 2012 року Уповноважений з прав людини звернулась до віце-прем’єр-міністра України – міністра соціальної політики України щодо виконання згаданої норми закону для поновлення прав віруючих громадян на альтернативну форму обліку. Однак Кабінет міністрів України вважає: ”Зафіксована у Податковому кодексі України альтернативна форма обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові і серією та номером діючого паспорта для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган податкової служби і мають відмітку у паспорті, є єдиною прийнятною альтернативою та не потребує удосконалення”.

Водночас на особистому прийомі у громадській приймальні Уповноваженого з прав людини заявники повідомили, що відмова від перереєстрації у податкових органах негативно відбивається на забезпеченні їхніх невід’ємних конституційних прав на працю, освіту, отримання заробітної плати, соціальних виплат, відкриття банківських рахунків, здійснення необхідних комунальних платежів...

У зв’язку з цим Н.Карпачова, звертаючись до В.Януковича, пропонує дати доручення уряду щодо поновлення права громадян на раніше встановлені форми податкового обліку, забезпечення права на відмову від автоматизованої обробки персональних даних та добровільності у використанні електронних засобів ідентифікації громадян, біометричних паспортів, електронних карт шляхом внесення відповідних змін до Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів.

