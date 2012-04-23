Препаратом від шкідників отруїлася ціла родина

21 квітня о 06:00 від чергової Гайсинської центральної районної лікарні на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 надійшло повідомлення про те, що в селі Куна під час обробки власного саду хімікатом «Матадор» отруїлася сім’я з трьох чоловік.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

41-річний Віталій М., його 37-річна дружина та син, учень 11 класу, що допомагав батькам, підносячи воду в сад, після того, як відчули себе зле, потрапили до лікарні з діагнозом «отруєння отрутохімікатами середнього ступеня важкості».

Всі потерпілі при свідомості.

Рятувальники застерігають громадян бути вкрай обережними під час використання хімічних засобів у побуті та під час обробки сільськогосподарських угідь.