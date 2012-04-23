На "чортове колесо" та "колесо сміху" більше не пускають

Під час проведення позапланової перевірки готовності до запуску атракціонів наявних у Центральному парку культури і відпочинку міста Вінниці було заборонено експлуатацію «Кругового огляду М».

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Експлуатовати “чортове колесо” заборонили, позаяк наразі господарями атраціону не проведено обстеження фундаменту атракціону, який не обладнаний аварійним та резервним живленням. Поміст посадкової площадки атракціону «Круговий огляд М» виконаний не профнастилом; не проведена обрізка крон дерев в зоні роботи атракціону; не змонтовано виносний пульт аварійної зупинки атракціону.

Через незадовільний стан металоконструкції не працюватимуть і дитячі «Човники». Також не допущено до роботи «Колесо сміху», так як будівля, в якій розташований атракціон, знаходиться у аварійному стані. Її споруджено ще 1961 році.

Нагадаємо, що торік з п’ятнадцяти наявних у Центральному парку культури і відпочинку міста Вінниці працювало13 атракціонів, і ще 6, які належать ПП приватним підприємцям.