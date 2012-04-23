Останній "політ" ВАЗа коштував життя водію та пасажиру

Сьогодні близько 4-ї години ранку на території Оратівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій двоє чоловіків загинули і один потрапив до лікарні.

Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.

23 – річний водій автомобіля «ВАЗ - 21013» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив зіткнення з деревом.

Як з’ясувалося, у салоні легкової машини перебували ще два чоловіка.

Внаслідок ДТП водій та його 28 – річний товариш на місці пригоди загинули. Третій чоловік залишився живим. Сьогодні він у важкому стані перебуває у лікарні.

За даним фактом проводиться перевірка.