Останній "політ" ВАЗа коштував життя водію та пасажиру
14:14, 23 квітня 2012Вінниця
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Не впорався з керуванням
Сьогодні близько 4-ї години ранку на території Оратівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій двоє чоловіків загинули і один потрапив до лікарні.
Про це повідомив СЗГ УМВС у Вінницькій області.
23 – річний водій автомобіля «ВАЗ - 21013» не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив зіткнення з деревом.
Як з’ясувалося, у салоні легкової машини перебували ще два чоловіка.
Внаслідок ДТП водій та його 28 – річний товариш на місці пригоди загинули. Третій чоловік залишився живим. Сьогодні він у важкому стані перебуває у лікарні.
За даним фактом проводиться перевірка.
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