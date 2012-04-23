Держава виділила області на житло чорнобильцям аж 870 тис. гривень

В рамках програми “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 2012 року Вінниччина отримає 870 тисяч гривень.

Про це повідомив начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту начелення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА Сергій ВОВЧЕНКО.

За словами посадовця, цього вистачить на кілька квартир для чорнобильців.

Всього Державним бюджетом України на поточний рік для забезпечення чорнобильців країни житлом передбачено 50 млн. гривень.

Як повідомив пан ВОВЧЕНКО, торік область отримала з Держбюджету кошти для придбання однієї трикімнатно квартири — 310 тис. гривень.

Це житло, згідно з розпорядженням голови ОДА, передали Вінницькій міській раді для подальшого розподілу та заселення.

Очевиднео, решті чорнобильців, які потребують житлового забезпечення, доведеться дуже добре дбати до здоров'я, аби дочекатися омріяної квартири, позаяк станом на початок січня 2012 року в загальнообласному реєстрі постраждалих громадян на квартирному обліку перебуває 602 сім'ї, в тому числі 273 сім'ї інвалідів внаслідок аварії на ЧАЕС та 329 сімей переселенців з радіоактивно забрудених територій.