Полум'я з паяльної лампи понівечило чоловікові обличчя

В суботу, 21 квітня, о 23:30 місцевим рятувальникам від чергової Гайсинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що 39-річний чоловік отримав термічні опіки полум’ям.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, чоловік у власному домогосподарстві розпалював паяльну лампу, щоб осмалити зарубану домашню птицю, та через необережність перекинув її й отримав опіки.

Потерпілий був доставлений каретою швидкої допомоги в травматологічне відділення з діагнозом «термічний опік полум’ям грудей, шиї, обох плечей площею 8-10%, -ІІ та ІІІ ступеню».

Зараз чоловік знаходиться в стані середньої важкості.







