Полум'я з паяльної лампи понівечило чоловікові обличчя
14:48, 23 квітня 2012Вінниця
0
Хотів обсмалити птицю
В суботу, 21 квітня, о 23:30 місцевим рятувальникам від чергової Гайсинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що 39-річний чоловік отримав термічні опіки полум’ям.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, чоловік у власному домогосподарстві розпалював паяльну лампу, щоб осмалити зарубану домашню птицю, та через необережність перекинув її й отримав опіки.
Потерпілий був доставлений каретою швидкої допомоги в травматологічне відділення з діагнозом «термічний опік полум’ям грудей, шиї, обох плечей площею 8-10%, -ІІ та ІІІ ступеню».
Зараз чоловік знаходиться в стані середньої важкості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter