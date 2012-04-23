Міське населення області прогуляло в ресторанах 152 млн. гривень

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у 2011 році був на 17,7% більшим від рівня 2010 року і становив 7332,7 млн.грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Через торговельну мережу підприємств було продано споживчих товарів на 7135,4 млн.грн., що у порівнянних цінах на 17,8% більше обсягів минулого року. Товарооборот ресторанного господарства збільшився на 14,0 відсотків і становив 197,3 млн.грн.

У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств зросла частка продажу непродовольчих товарів. У 2011 році їх питома вага становила 67,5%, що на 1,5 відсоткових пункти більше попереднього року. Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 18,8% і становив 4950,3 млн.грн.

Питома вага товарів продовольчої групи становила 32,5%, що на 1,5 відсотків менше рівня 2010 року. Обсяг продажу продовольчих товарів становив 2382,4 млн.грн., та збільшився на 15,4%.

Роздрібний товарооборот на одну особу населення за 2011 рік в цілому по області становив 4477,4 грн., причому у сільській місцевості цей показник у 3,3 рази нижчий, ніж у міській місцевості (6882,8 грн.)

Більш ніж 76 відсотків обсягів роздрібного товарообороту торгової мережі та обороту ресторанного господарства припадало на міські поселення і становило відповідно 5608,8 млн.грн. та 151,6 млн.грн.

Питома вага товарообороту у сільській місцевості склала 23,5% від загального обсягу товарообороту або 1723,9 млн.грн., ресторанного господарства – 23,1% або 45,7 млн.грн.

Аналіз ситуації на споживчому ринку області свідчить про все зростаючу частку продажу товарів виробництва України в обсязі роздрібного товарообороту.

Як свідчать статистичні дані, в поточному періоді товарооборот роздрібної мережі області на 62,7% забезпечений товарами виробництва України. В загальному обсязі роздрібного продажу продовольчих товарів традиційно переважає продукція вітчизняних виробників. За 2011 рік через торгову мережу області реалізовано продовольчих товарів вітчизняного виробництва на 2050,4 млн.грн., або 93,8% усіх продовольчих товарів торгової мережі. Питома вага імпортних продовольчих товарів була незначною і становила лише 6,2%. Це свідчить про те, що конкурентна боротьба за споживача розгортається переважно між українськими виробниками.

Серед непродовольчих товарів реалізація товарів виробництва України становила 2421,2 млн.грн., або 48,9%, частка товарів іноземного виробництва залишається досить високою.

Серед міст та районів області, значні темпи росту товарообороту спостерігались у Муровано-Куриловецькому – 122,6%, Могилів-Подільському – 117,4%, Тиврівському – 121,8%, Ямпільському – 118,6%, Гайсинському – 116,4%, Піщанському – 114,2%, Могилів-Подільському – 108,1%, Липовецькому – 107,6%, Літинському – 107,1%, Тульчинському – 106,8%, Шаргородському – 106,6%, Оратівському – 105,5%, Погребищенський – 103,7%,Немирівському – 101,6% районах та містах: Хмільнику – 113,8%, Козятину – 112,8%, Жмеринці – 112,2%, ними забезпечено більш ніж п’яту частину обсягів роздрібного товарообороту.