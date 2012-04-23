П’ятикласниця врятувала життя 8-річній дівчинці

20 квітня під час прогулянки дівчат 8-ми та 11-ти років поблизу непрацюючого піщаного кар’єру в селі Пирогів Тиврівського району стався обвал, внаслідок якого землею присипало 8-річну дівчинку.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Не розгубившись, її подружка Яна витягла потерпілу з-під завалу привела її до свідомості та власними силами перенесла до безпечного місця.

Дівчинка побігла до села та покликала на допомогу. Потерпіла була доправлена батьком Яни до Тиврівської центральної районної лікарні з діагнозом «сильний забій середньої важкості, політравма, забій правого поперекового відділу хребта, забій грудної клітини та тазу, перелом лівого передпліччя, травматичний шок І ступенів».

Потерпіла знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні у стані середньої важкості.







