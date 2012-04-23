Міський голова Вінниці Володимир Гройсман пообіцяв вивчити англійську мову.

Про це він повідомив УНІАН-Вінниччина під час Німецько-Польсько-Українського Молодіжного Форуму .

«Питання вивчення англійської стає все більш актуальним. Я відчуваю потребу, але існує один фактор – брак часу. Якби я міг хоча б два місяці пожити в англомовному середовищі, то вже розмовляв би. Бо сьогодні на Форумі я розумів кожного доповідача. Щось обіцяти не буду, потрібно прийняти вольове рішення. Але я така людина: сказав – зробив.» - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, Німецько-Польсько-Український Молодіжний Форум відбувався 21-22 квітня у Вінниці за участю 160 молодих активістів із трьох країн. В роботі Форума брали участь представник Фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге, посол Німеччини в Україні Ганс-Юрґен Гаймзьот, міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко. Робоча мова форуму – англійська (без перекладу).