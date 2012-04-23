На свята чиновники побуцають м’яча

Зіграють з зірками “Динамо”

2 травня вінницькі чиновники побуцають м'яча , - на Центральному міському стадіоні відбудеться товариська зустріч футбольних команд зірок ФК «Динамо» Київ та лідера першості Вінницької області ФК «Держслужбовець». Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА. Футбольний матч проходитиме під патронатом голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги.

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