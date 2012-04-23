На свята чиновники побуцають м’яча
15:54, 23 квітня 2012Вінниця
0
Зіграють з зірками “Динамо”
2 травня вінницькі чиновники побуцають м'яча , - на Центральному міському стадіоні відбудеться товариська зустріч футбольних команд зірок ФК «Динамо» Київ та лідера першості Вінницької області ФК «Держслужбовець».
Про це повідомило управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
Футбольний матч проходитиме під патронатом голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter