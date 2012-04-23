За минулий на Вінниччині рік померли 1610 “чорнобильців”

Станом на 1 січня 2012 року на Вінничині в медичних закладах, підпорядкованих облуправлінню охорони здоров’я та курортів , перебувало 95 377 людей, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. З них 4557 — ліквідатори аварії.

Про це повідомив гогловний лікар Вінницького обласного спеціалізованого клінічного диспансеру радіаційного захисту населення Василь ДАЦЕНКО.

За словами посадовця, медикам вдалося оглянути 98% постраждалого нселення і в майже 80% цих людей виялено різноманітні патології.

Про подальше погіршення здоров'я “чорнобильців” сівдчить і те, що кількість людей з інвалідністю серед них щороку зростає. Якщо 2010 року цей показник становив 17.2 на 10 тис. населення, то 2011-го — вже 22.7. Торік вперше отримали групу інвалідності 55 ліквідаторів.

За словами Василя ДАЦЕНКА, торік в області було проведено моніторинг і встановлено, скільки людей, що постраждали від радіації, потребують дороговартісного лікування та оперцій. Як з'ясувалось, 87 “чорнгобильців” потребує заміни суглобів, 1 — серцевих клапанів, 33 — стентування, а сімом потрібен кардіостимулятор.

Останні три роки кошти в державі на таке лікування не виділялись. І лише восени минулого року на ці потреби область отримала 183 тис. гривень.

Лікарі і “чорнобильці констатують, що позитивні зрушення у медико-санітарному забезпеченні людей, що простраждали від аваріїна ЧАЕС, все ж відбуваються. Проте вони не відповідають реальним потребам . Відтак і смертність серед “чорнобильів” чимала. За словаим пана ДАЦЕНКА, лише торік на Вінниччині померли 1610 “чорнобильців”, з них 73 — це лікідатори аварії. Абсолютна більшість — через хвороби системи кровообігу — 78.6%, 11.5% - через онкозахворювання.