Судмедексперт впіймався на 4800 грн. хабара

У Хмільнику судово-медичний експерт вимагав й отримав хабар за пришвидшення проведення обстеження та зазначення в акті судово-медичного дослідження тілесних ушкоджень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Хмільницький міжрайонний прокурор, розглянувши матеріали перевірки за заявами двох громадян, установив, що судово-медичний експерт Хмільницького районного відділення Вінницького обласного бюро судово-медичних експертиз, будучи службовою особою, вимагав й отримав хабара у сумі 4800 гривень за пришвидшення проведення обстеження та зазначення в акті судово-медичного дослідження тілесних ушкоджень.

Хмільницькою міжрайонною прокуратурою відносно посадовця порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.