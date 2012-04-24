Унікальна "Громадська студія" почала регулярно виходити в ефірі

Завдяки телекомпанії “ВІНТЕРА” на телеканалі ВДТ-6 почали регулярно виходити в ефір телепрограми “Громадської студії”.

Про це повідомив голова Правління ВОГО «Громадська студія» Анатолій Тобілко.

За його словами, «Громадська студія» - це обласна громадська організація , яка поставила за мету створення завершених інформаційних продуктів силами громадських активістів, які мають відповідну підготовку та навички роботи у засобах масової інформації.

Серед її головних завдань – вивчення громадської думки по найбільш актуальних питаннях регіону, донесення до населення поглядів лідерів неурядових організацій області, об’єктивна розповідь про проблеми третього сектору та аналіз співпраці влади і громади.

За кілька років свого існування творчими працівниками – членами організації було створено кілька відеофільмів, серед яких: про адаптацію в суспільне життя людей з цукровим діабетом, проведення силами громадських організацій першого обласного фестивалю зеленого туризму, обласний громадський форум протидії корупції.

Знімальна група «Громадської студії» відвідала та висвітила чимало знакових заходів, які організовували та проводили неурядові організації Вінницької області: дні діабету, ярмарок громадських організацій, форум громадських ініціатив Вінниччини, круглі столи тощо.

Днями голова Правління ВОГО «Громадська студія» Анатолій Тобілко разом з головою депутатської комісії Вінницької обласної Ради з питань розвитку демократії, гласності, свободи слова, інформаційного простору Мариною Коваль провели зустріч з генеральним директором телерадіокомпанії «Вінтера» Любов Коваленко. Мова йшла про налагодження системної співпраці «Громадської студії» та найпотужнішої в області електронної медійної структури для постійного висвітлення думки громади силами самої громади в рамках практичного втілення нещодавно прийнятої обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки.

Перші результати домовленостей глядачі телеканалу ВДТ-6 мали змогу побачити у понеділок, 23 квітня: у випусках новин пройшов телевізійний сюжет, підготовлений «Громадською студією» про круглий стіл у Національній академії державного управління при Президентові України, на якому обговорювався досвід моніторингу антикорупційних програм силами вінницької громадської організації «Філософія Серця».

А вже наступного дня у випусках новин телеканалу було заплановано сюжет про ініціативу ще однієї організації – «Вінницької асоціації медиків», яка на початку квітня організувала поїздку для групи медичних працівників області до Польщі для вивчення досвіду проведення реформ. Таким чином реалізується домовленість про розміщення у випусках новин сюжетів, підготовлених «Громадською студією».

У найближчих планах – запуск на телеканалі ВДТ-6 постійної програми за матеріалами, відзнятими силами активістів «Громадської студії» про діяльність неурядових організацій Вінниччини. Продовжується пошук партнерів для організації проекту, який не має аналогів.