Директор підприємства вивів у «тінь» більше 8 млн. грн.

Співробітники управління викриття податкових злочинів податкової міліції ДПС у Вінницькій області виявили директора підприємства у Вінниці, який умисно вивів з-під оподаткування понад 8 мільйонів гривень.

Про це повідомляє старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

З метою приховування злочинної діяльності керівник підприємства, що спеціалізується на монтажі устаткування для переробки сільгосппродукції, взявся за будівельно-монтажні роботи на кіровоградському підприємстві. Для цього уклав договори субпідряду із чотирма вітчизняними фірмами. Втім, як з’ясували невдовзі податківці, керівництво кіровоградського підприємства ніколи не замовляло жодних робіт та послуг у директора-вінничанина. Більше того, самого підприємства, відповідно до вказаної у документах інформації, не існує з 1994 року – зараз воно працює під зовсім іншою назвою та в іншій формі власності. Не прояснило ситуацію й відпрацювання фірм-субпідрядників: усі чотири мають ознаки фіктивності – або ж відсутні за місцезнаходженням, або ж припинили діяльність, хоч і не зняті з обліку.

Між тим, за несплачені податки на прибуток та на додану вартість – всього на суму понад 3,7 млн. грн. – доведеться відповідати автору незаконної схеми, директору вінницького підприємства. Слідчими податкової міліції уже порушена кримінальна справа щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.