Рятувати військовий санаторій "Хмільник" взявся Катеринчук

Микола Катеринчук припускає необхідність пікутування працівниками санаторію “Хмільник” Адміністрації Президента, - повідомляє “Громадський форум Хмільника”.

Таке припущення депутат Верховної Ради України зробив під час зустрічі з працівниками військового санаторію в Хмільнику, який не працює вже майже півроку.

Під час зустрічі він закликав працівників до єдності, тому що, на думку пана Катеринчука, вирішення подальшої долі санаторію переходить в протестну стадію.

Під час спілкування з людьми він, зокрема, зазначив: «Якщо не буде в мене, або закінчиться зустріч не результативно з Міністерством оборони, ... щоб ми з вами пікетували Міністерство оборони… Якщо треба – Адміністрацію Президента…».

Нагадаємо, що Військовий клінічний санаторій «Хмільник» припинив роботу наприкінці 2011 року. Тоді було здійснено вимушену зупинку санаторію з метою недопущення росту боргів за газ, водопостачання тощо.

У лютому 2011 року Міністерством оборони України виділені кошти для відновлення життєдіяльності санаторію, модернізації системи опалення. Відновлення роботи санаторію планувалося на квітень 2012 року.

Нещодавно представник Військово-медичного департаменту Міноборони Геннадій Рожков заявив, що питання відновлення роботи військового санаторію взято на особистий контроль Президента та Уряду. 1-го травня санаторій повинен запрацювати.

Нагадаємо, що Микола Катеринчук вже не перший депутат Верховної Ради України, який переймається долею Військового санаторію в Хмільнику. Свого часу на захист працівників санаторію став Олег Ляшко. В листопаді 2011 року, за сприяння Радикальної партії, яку він очолює, в Хмільнику було організовано мітинг протесту.