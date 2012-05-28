Податківці шукають посередників на ринку молока

На виконання доручення голови Вінницької ОДА Миколи Джиги стосовно вивчення ситуації на ринку молока, виявлення посередницьких структур при його заготівлі і аналізу обґрунтованої ціни на ринку заготівлі молока у Крижопільській міжрайонній ДПІ розпочала діяльність робоча група.

Щоденно проводиться і моніторинг цін. Наразі, встановлено, що літр молоко у населення закуповується по 1,80 грн., що суперечить визначеному розміру закупівельної ціни без врахування дотацій (2,05 грн.) Молоко від населення приймається за 2 ґатунком.

Не зважаючи на те, що переважна кількість молока закуповується у населення, закупівельна ціна цього молока в середньому на 1 гривню менша від закупівельної ціни молока у сільгосппідприємств. Вивчення ситуації на ринку молока триває.

За 4 місяці 2012 року заготівельниками району зібрано 7615 тон молока, в т.ч. закуплено у населення 6200 тон, а у сільськогосподарських підприємств - 1415 тон. За 2011 рік заготпунктами зібрано понад 23 тисячі тон молока, з яких 19 тисяч тон від населення.

На території району діє 28 молокозаготівельних пунктів, які обладнані холодильними установками та всіма необхідними приладами для визначення якості молока. Заготовлене у 14 пунктах молоко передається Бершадському молокозаводу, від 6 – Крижопільському, від 5 – Гайсинському та по 1 – Тростянецькому, Тульчинському і Вапнярському заводам.