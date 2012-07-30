Літак для Вінниці відремонтують за 10 мільйонів гривень

Військова частина A0215 Міністерства оборони України, що у Вінниці, за результатами торгів уклала договори c ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «МАРП» на надання послуг по ремонту літальних апаратів та авіаційних двигунів.

Про це йдеться в «Віснику державних закупівель».

Вартість одного договору c миколаївським підприємством склала 127 935 тисяч гривень. 3a ці гроші «МАРП» продовжить термін служби дев'яти авіаційних двигунів Д-30КП (Д-30КП-2) військового призначення.

Згідно з другим договором, «МАРП» для військової частини за 10 мільйонів 858 тисяч 278 гривень виробить контрольно-відновлювальний ремонт літака Іл-76МД.

Обидва договори були укладені 19 липня. Розпорядником коштів виступило Міністерство оборони України, джерело фінансування - кошти державного бюджету України.



