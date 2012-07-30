80-річна Антоніна Чапалюк почала писати вірші

80-річна Антоніна Герасимівна Чапалюк живе у селі Гавришівка Вінницького району. Вона єдина у районі, а може й у області, яка в такому віці пише вірші. Вони гарні своєю побудовою, ритмікою, змістом. Тематикою нагадують народні пісні. Бабця Антося, як її називають у селі, вірші не записує, всі тримає у пам’яті.



– Перший вірш я написала 10 років тому, він був про калину, – розповідає народна поетеса.

Все своє життя, з 12 років, Антоніна Чапалюк пропрацювала у місцевій школі технічкою і кухарем. Вдома пекла учням короваї на свята, сусідам на весілля, на обжинки. Під час роботи в школі зустріла майбутнього чоловіка Івана, з яким прожила гарне життя. Одне шкода – дітей не було.

– З Іваном мене познайомила подружка-вчителька, – замріяно посміхається Антоніна Герасимівна. – Він був на вісім років молодший, ходив до мене лише кілька місяців і потім, на Трійцю, у нас було весілля. Нас розписали у сільській раді і повінчали в місцевій церкві. Це було в 1960 році. Прожили разом 31 рік. Іван ніколи не матюкався, був дуже щирим, подільчивим, не скупим. Завжди казав: «Куди я ходжу, але своїй Антосі не зраджую». Ми ніколи не сварилися. Якось так у нас склалось, що як я щось виступаю, то він сидить і мовчить, а якщо він, то я мовчу.

Помер чоловік бабці Антосі в 1991 році – отруївся деревинним спиртом, яким того року півсела потруїла одна місцева мешканка, що крала його на ламповому заводі.

Родичі не розуміють бабціної творчості, сміються з неї… Натомість шанувальником її поезії є соціальний робітник Ольга Зінченко, яка опікується Антоніною Герасимівною. На її прохання бабця Антося читала свої вірші і учням місцевої школи.

Дуже любить жінка читати газети, причому без окулярів. Телевізора у бабці немає, є радіо. Також, щодня Антоніна Герасимівна читає Новий заповіт. Любить ходити до церкви. Є у баці Антосі вірш і про церкву, вона його читає величаво, зосереджено, як молитву-гімн:

А в неділю рано в святій церкві дзвони

дзвонять-видзвоняють,

усіх людей до церкви святої ззивають.

Люди йдуть до церкви святої хреститися,

Богу молитися, всім святим вклонитися.

Святі будуть веселитися.

Священик всіх людей вітає

і щастя здоров’я людям бажає

Отець Бог небесний благословит,

щоб довгі роки жить.