Новий очільник обласного спорту прагне відродити «Ниву»

Два місяці тому стало відомо, що Олександр Фєнєв залишив посаду начальника спортуправління Вінницької облдержадміністрації і перейшов на роботу інструктором у Школу вищої спортивної майстерності.

Минулого тижня після всіх узгоджень в облдержадміністрації, Міністерстві освіти, науки і спорту новим керівником спортивної галузі Вінниччини став відомий важкоатлет і пауерліфтер, рекордсмен миру, неодноразовий переможець і призер європейських і світових змагань Сергій Дідик.

Нагадаємо, останніми роками Сергій Михайлович досяг успіху в якості директора ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету (школи єдиноборств і важкої атлетики) – неодноразово виводив її на 1-е місце в області за сукупності досягнень.

Наразі він активно розпочав діяльність на новій посаді.

– Невідкладно треба підключити облспортуправління до Інтернету. Дивуюся, як співробітники обходилися без такого потужного технічного засобу. Будемо думати і над створенням свого сайту.

У найближчий час я обов'язково побуваю у всіх 64 спортшколах області. Треба покращувати їх матеріально-технічну базу. В цілому ж приділятиму увагу і спорту вищих досягнень, і масовій спортивній підготовці.

Сергій Дідик також прокоментував ситуацію щодо ліквідації ПФК «Нива»:

– Хороша професійна футбольна команда – це свого роду «візитка» міста, тим більше обласного центру. Я добре пам'ятаю, як на стадіоні у Вінниці трибуни заповнювалися повністю, приходило до 25 тисяч глядачів. Футбол, як був, так і зараз є спортом №1. Звичайно, треба відродити вінницький футбол великих досягнень, «Ниву».

Але обласний і міський бюджети самі цю справу «не потягнуть». Потрібна фінансова підтримка і великих бізнесменів.

Центральний стадіон теж треба вивести на відповідний рівень.

Крім того, хочеться, щоб основу вінницької футбольної команди складали вихованці місцевих ДЮСШ.