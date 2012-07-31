Комуністи кинули на «мажоритарку» 3-х нардепів та секретаря обкому

Вчора відбувся партійний з’їзд КПУ, який, зокрема, розставив крапки над «і» в питанні висуванців комуністів на виборчі округи.

Як повідомили УНІАН-Віниччина в обкомі КПУ, у мажоритарних округах вінниччини балотуватимуться:

Округ № 11 – Бевз Валерій Ананійович, чинний народний депутат України

Округ №12 - Бондарчук Іван Миколайович, народний депутат України 5-го скликання, голова Вінницького обласного товариства «Україна – Росія».

Округ №13 – Гайдаєв Юрій Олександрович, чинний народний депутат України

Округ № 14 - Закусилова Лідія Олексіївна, перший секретар Вінницького обласного комітету КПУ

Округ № 15 - Ковальов Володимир, пенсіонер МВС, перший секретар Шаргородського районного комітету КПУ

Округ № 17 - Кирилюк Максим Анатолійович, 1986 року народження, голова Гайсинського міського літературно-мистецького об’єднання «Суцвіття» , другий секретар Гайсинського районного комітету КПУ.

На округи №16 і №18 комуністи не претендують.

Стали також відомі імена вінничан включених до виборчого списку партії.

А саме:



№ 31 - Герасимчук Михайло Іванович , 1947 року народження, перший секретар Літинського районного комітету КПУ , член ЦК КПУ

№55 - Десятник Петро Петрович, 1958 року народження, сільський голова с. Ставки Піщанського району , член КПУ

№87 - Швець Ірина Сергіївна , 1988 року народження, другий секретар Вінницького обласного комітету КПУ, член ЦК КПУ

№119 - Войтенко Ярослав Вікторович, 1983 року народження, другий секретар Козятинського міському КПУ, член ЦК КПУ

№151 - Логунов Денис Борисович , 1988 р.н. другий секретар Жмеринського районного комітету КПУ, депутат жмеринської районної ради

№183 - Рябошапко Надія Миколаївна, 1960 р.н., другий секретар Оратівського районного комітету КПУ

№211 - Столяр Олександр Іванович , 1960 р.н, ПрАТ «Тиврівське АТП-10543», водій автобуса, член КПУ .

Як бачимо, вінничан «уважили», але реального шансу з огляду на рейтинги партії потрапити до ВР за списками в наших земляків немає.

Щоправда, в прохідній частині списку є Ігор Калетнік, головний митник України. Проте нашим земляком його можна назвати хіба що умовно.