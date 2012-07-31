Іноземці мліють від вінницької «швейки»

Зовнішньоторговельний оборот послуг підприємств Вінницької області у січні – червні 2012р. становив близько 34 млн. дол.

Про це повідомило Головне управління статистики у вінницькій області.

В зовнішній торгівлі послугами одним із перспективних напрямків є розвиток послуг в обробній промисловості.

Ці послуги за своїми обсягами посідають третє місце після комп’ютерних послуг і роялті та ліцензійних послуг. Їх питома вага становила майже 30 відсотків всього зовнішнього товарообігу послуг.

Так, іноземним партнерам надано послуг обробної промисловості на 5638 тис. дол., а отримано від них – на 85 тис. дол. Вони надавались резидентам із 15 держав світу, а отримувались з 4.

Основою експорту послуг в обробній промисловості є послуги у виробництві готового одягу. Вони становлять майже 90 відсотків і надавались резидентам із 11 країн.

Найбільшими партнерами є Німеччина, Румунія, Панама, Австрія, Велика Британія та Франція.

Крім того, резидентам інших держав надавались послуги у виробництві ювелірних та інших прикрас (335 тис. дол.), механічного устаткування (178 тис. дол.), устаткування для автомобілів (60 тис. дол.) та іншого транспортного устаткування (55 тис. дол.). Головним партнером, якому надавались згадані послуги, є Російська Федерація.

Імпорт послуг складається лише із послуг у виробництві механічного устаткування. Дані послуги суб’єктам господарювання області надавали резиденти із 4 країн. Найбільші обсяги належать резидентам Швейцарії (62 тис. дол.) та Польщі (15 тис. дол.).

