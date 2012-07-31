Вінничанам розкажуть, що робиться з видачею віз

Вінницький регіональний центр інформації «Креатив» 2 серпня 2012р. в 11-00 у конференц-залі №3 готелю «Поділля» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) проводить круглий стіл з питань візової політики країн ЄС щодо українських громадян.

Будуть висвітлені результати анкетування заявників до Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці, що здійснено протягом червня 2012р.

Громадський вимір норм та правил видачі віз проходить в рамках громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» і загальноукраїнського проекту з моніторингу візової політики країн ЄС та Шенгенської зони за підтримки «Європейської програми» Міжнародного фонду «Відродження».

Учасники обговорять особливості візової практики на Вінниччині, тенденції у візовому діалозі між Україною та ЄС, зміни до Угоди про спрощення оформлення віз від 23.07.2012р.

Можна також буде дізнатися, як ефективно скористатись положеннями Угоди про спрощення оформлення віз та Візового Кодексу ЄС?

До дискусії запрошені Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек, голова громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко, керівник проектів громадської ініціативи “Європа без бар’єрів” Мар’яна Кузьо.