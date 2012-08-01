Джига хоче, щоб учасники виборів поводились, як бойскаути

Микола Джига закликав усіх учасників виборчого процесу до прозорості, чесності, виваженості і толерантності.

Про це очільник області заявив під час перебування із робочою поїздкою у Тульчинському районі 31 липня зазначив голова облдержадміністрації, відповідаючи на запитання журналістів щодо забезпечення законності виборчого процесу на Вінниччині.

«Офіційно розпочалася виборча кампанія. Ми входимо у відповідальний період життя - вибори народних депутатів до Верховної Ради України, які відбудуться 28 жовтня. Переді мною Президент поставив важливе і відповідальне завдання: вибори на Вінниччині, як і по всій Україні, повинні бути чесними. Основне наше завдання на регіональному рівні – зробити все можливе для того, щоб вибори пройшли спокійно, прозоро, відповідно до Закону «Про вибори до Верховної ради України», щоб вони були чесними та зрозумілими для людей.

Головне для нас – не оцінка спостерігачів, а оцінка людей. Люди вже не оцінюють політиків по обіцянках, сьогодні люди оцінюють своїх кандидатів по їх справах. Я переконаний, що вони зроблять правильний вибір. У свою чергу ми дуже зацікавлені в тому, щоб була збережена абсолютна законність виборчого процесу», – зазначив Микола Джига.

Як повідомив голова облдержадміністрації, на Вінниччині буде сформовано понад 1660 виборчих дільниць, які будуть належним чином обладнані, а обласна влада забезпечить прозорість та об’єктивність їх роботи, аби не допустити можливостей фальсифікації голосування.

«Багато політиків обіцяють: завтра ми прийдемо і завтра буде по 1000 євро пенсія по 5 тисяч євро зарплата тощо. Для того, щоб це все було, необхідно підготувати економічне підґрунтя, щоб працювало виробництво. Економіка визначає всю політику. Це відомо в усьому світі».