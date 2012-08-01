Водіїв комунального транспорту одягають у форму

Сьогодні,1 серпня, всі водії трамваїв, тролейбусів і автобусів комунального підприємства "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" одягнуть нову форму, - повідомляє «Вінницький трамвай»

Дане рішення було прийнято керівництвом транспортного підприємства спільно з керівництвом міста ще на початку поточного року з метою підвищення якості та культури пасажирських перевезень у Вінниці і як послідовне продовження транспортної реформи.

Весь цей період проводилися роботи по виготовленню форми: розроблявся дизайн літніх і зимових комплектів, примірки і пошиття для кожного водія індивідуально.

Виготовлення одягу для водіїв КП "ВТТУ" проводилися на кількох спеціалізованих швейних підприємствах нашого міста.

