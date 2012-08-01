Водіїв комунального транспорту одягають у форму

09:45, 01 серпня 2012
Вінниця
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Народ у захваті

Сьогодні,1 серпня,  всі водії трамваїв, тролейбусів і автобусів комунального підприємства "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" одягнуть нову форму, - повідомляє «Вінницький трамвай»

Дане рішення було прийнято керівництвом транспортного підприємства спільно з керівництвом міста ще на початку поточного року з метою підвищення якості та культури пасажирських перевезень у Вінниці і як послідовне продовження транспортної реформи.

Весь цей період проводилися роботи по виготовленню форми: розроблявся дизайн літніх і зимових комплектів, примірки і пошиття для кожного водія індивідуально.

Виготовлення одягу для водіїв КП "ВТТУ" проводилися на кількох спеціалізованих швейних підприємствах нашого міста.
 

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