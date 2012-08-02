Шахрайство за дорученням: автомобільний «розвод»

Працівники вінницької міліції затримали 21-річного чоловіка, який під приводом продажу автомобіля «Audi 80» заволодів грошима довірливого вінничанина в сумі 26 тисяч гривень.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Жертвою 21-річного зловмисника став 27-річний вінничанин, який на початку року по оголошенню придбав іномарку «Audi 80». Лише через півроку господар автомобіля дізнався, що їздить за підробленими документами, а його іномарка у автомобільному реєстрі бази даних ДАІ взагалі не рахується.

Днями працівники ДАІ в місті Вінниці зупинили автомобіль «Audi 80». Пред’явлений водієм технічний паспорт на транспортний засіб мав явні ознаки підробки. Перевіривши автомобіль даної марки по автоматизованій інформаційно-пошуковій системі базі даних ДАІ, з’ясувалося, що на території України такий автомобіль не рахується. Такою новиною власний іномарки був шокований.

Як з’ясувалося, півроку тому даний автомобіль вінничанин придбав за дорученням у жителя Погребищенського району, заплативши за нього 26 тисяч гривень. Аби з’ясувати походження транспортного засобу, вінницькі оперативники зайнялися пошуками продавця іномарки. Через кілька днів він вже надавав покази у райвідділі міліції.

Зі слів затриманого, іномарку він придбав без будь-яких документів у незнайомого чоловіка у місті Могилів–Подільський за вигідною ціною. Щоб підзаробити грошей, він кустарним способом виготовив технічний паспорт до іномарки та розмістив оголошення про продаж автомобіля. Невдовзі знайшовся і купець, якому зловмисник продав іномарку за дорученням.

Як повідомив заступник начальника Замостянського райвідділу міліції Віталій Стахов, за даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України «Шахрайство». Затриманому загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до трьох років.

Автомобіль поставлений на арештмайданчик.