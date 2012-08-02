Жмеринських приватних лікарів кинуть на первинний рівень

Депутати Жмеринської районної ради прийняли рішення про залучення приватно практикуючих лікарів для надання населенню медичних послуг на первинному рівні.

Про це повідомило офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.

На 14 сесії Жмеринської районної ради 6 скликання, яка відбулась 31 липня 2012 року, депутати проголосували за експериментальне нововведення в медицині району: залучення приватно практикуючих лікарів для надання населенню медичних послуг на первинному рівні.

На думку тамтешніх народних обранців, це дасть можливість залучити кваліфіковані кадри до роботи сімейними лікарями в сільській місцевості та впровадити нові механізми фінансування первинної ланки медичної допомоги.

Розрахунки із такими лікарями будуть проводитись згідно із укладеними договорами в межах коштів, виділених закладу охорони здоров’я з районного бюджету.