Область недорахувалась близько 15% врожаю зернових через недорід

В 14 районах Вінницької області завершено збирання зернових ранньої групи.

Про це повідомили у головному управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Станом на 1 серпня зернові зібрано з 522 тис. га. що становить 98 % площ, що підлягали до збирання ( прогноз 540,6 тис. га). З урахуванням списаних площ ( 8 тис. га) залишилось збирати 10,6 тис. га.

Намолочено – 1907,1 тис. тонн, при середній урожайності 36,3 ц/га. що на 5 ц/га менше минулорічної на відповідну дату.

Озимий ячмінь зібрано на 44,4 тис. га площ. Намолочено 149,1 тис. тонн, при середній урожайності – 33,6 ц/га, що на 5,7 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Горох зібрано на 6,4 тис. га, намолочено 17,5 тис. тонн, при урожайності 27,1 ц/га, що на 6,5 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Озиму пшеницю з 347,7 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на 338,6 тис. га ( 98,6 % з урахуванням списаних площ ).

Намолочено 1351 тис. тонн при урожайності 39,9 ц/га, що на 5 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Найвища урожайність озимої пшениці - в Калинівському (49,5 ц/га), Козятинському (48,7 ц/га), Літинському (48,3 ц/га),

Погребищенському (46,3 ц/га), Хмільницькому (45,9 ц/га), Оратівському (45 ц/га) та Іллінецькому (45 ц/га) районах.

Найнижча – в Піщанському районі (24,8 ц/га).

Ярий ячмінь з 112,5 тис. га зібрано на 108,2 тис. га ( 98,1 % з урахуванням списаних площ ), намолочено 321,3 тис. тонн, при урожайності 29,7 ц/га, що на 1,7 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Яру пшеницю з 17,5 тис. га, зібрано на площі 15,1 тис. га ( 89 %). Намолочено 42,5 тис. тонн при урожайності 28,1 ц/га, що на 6,2 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Озиме жито з 6 тис. га зібрано на 5,6 тис. га ( 96 %). Намолочено 16 тис. тонн при урожайності 28,4 ц/га , що на 0,2 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Овес з 5,4 тис. га, зібрано на площі 3,7 тис. га ( 74 %). Намолочено 9,8 тис. тонн при урожайності 26,7 ц/га, що на 1,4 ц/га вища минулорічної на відповідну дату

Завершено збирання озимого ріпаку. Його зібрано на 45,4 тис. га Намолочено 105,7 тис. тонн, урожайність 23,3 ц/га, що на 3,3 ц/га вище , ніж на відповідну дату минулого року.

Ярий ріпак з 7,9 тис. га, обмолочено на 5,3 тис. га, намолочено 6,7 тис. тонн, урожайність 12,7 ц/га.