Замість вугілля на Немирівщині палитимуть енергетичними вербами

Перші пробні посадки в Немирівському районі енергетичної верби показали, що незважаючи на спеку і літній період часу вона все-таки приймається і росте, - повідомляє сайт Немирівської РДА.

Енергетична верба не потребує для росту родючих ґрунтів, тому пробну посадку робили в непридатних для сільськогосподарського виробництва місцях. Перші паростки енергетичної верби для виробництва альтернативних видів палива радують око зеленими вітами.





Є надія, що в Немирівському районі на землях які не використовуються в сільськогосподарському виробництві буде висаджено енергетичну вербу, яка завдяки своїй високій теплотворній здатності може конкурувати з іншими видами палива.



Тонна сухої енергетичної верби заміняє 0,46 тонни викопного та 0,8 тонни бурого вугілля; 0,37 тонни мазуту; 0,51 тисячу кубометрів природного газу.



Культивування енергетичної верби дасть можливість зекономити не один мільйон кубометрів природного газу в закладах бюджетної сфери та комунальної енергетики.



