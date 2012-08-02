В криницю впала 6-річна дитина, за нею – батько

1 серпня о 20:47 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 надійшло повідомлення про те, що м. Тульчин в криницю впала 6-річна дитина. Спочатку рятувати дитя взявся її 30-річний батько. Однак спустившись до сина, чоловік не зміг самостійно піднятись на поверхню.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Рятувальники, що прибули на місце події, за допомогою мотузок та альпіністського спорядження швидко підняли постраждалих на поверхню. Так як рятувальна операція проводилась ввечері, застосовувалось освітлення та портативна електростанція.



Батька та сина одразу ж передали медикам швидкої допомоги. Чоловік від госпіталізації відмовився, а от дитину транспортували до лікарні, де йому був встановлений діагноз «компресійний перелом тіла (4-5-6 грудних хребців) та перелом лівої сідничної кістки, стан близький до задовільного».