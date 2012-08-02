На охорону Богдана Хмельницького встановили дві гармати
11:00, 02 серпня 2012Вінниця
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Пам’ятники українському гетьманові Богдану Хмельницькому встановлені у багатьох містах і селах. Є такий пам’ятник і в Хмільнику.
Нещодавно за ініціативи міського голови Василя Грушка було встановлено дві гармати. Вони виконані в історичному стилі з підручних матеріалів працівниками освіти на кошти міських підприємців.
Ідея облаштувати прилеглу до пам’ятника територію у такий спосіб в міського голови з’явилася ще у квітні. Через три місяці її вдалося реалізувати.
З міського бюджету на виготовлення гармат не було використано ані копійки, - повідомляє «ВІК Інтер».
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