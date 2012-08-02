Одна маленька дівчинка обварилась, інша – без пальців

1 серпня о 17:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 міста Гайсин від чергового лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення поступила однорічна дівчинка з діагнозом «термічні опіки окропом 1-го ступеня грудної клітини, площа 5 відсотків тіла».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Через недогляд батьків малеча самостійно вилила на себе кружку з окропом. Каретою швидкої допомоги дитину доставили до районної лікарні.

На даний час дівчинка знаходиться в травматологічному відділенні, під наглядом лікарів у задовільному стані.

Того ж дня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Літин надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення районної лікарні поступила 2-річна дівчинка з діагнозом «неповна травматична ампутація другого та третього пальців правої кисті, відкритий перелом ногтевої фаланги першого пальця правої кисті».

Як з’ясувалося, через недбалість батьків дитина всунула руку у працюючу електричну січкарню.