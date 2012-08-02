Що пили вінницькі комуністи за здоров’я Симоненка?
В лідера партії ювілей
Вчора лідеру КПУ Петрові Симоненку виповнилося 60. Ця кругла дата для людини пересічної означає, що вже час пакувати речі й готуватись до пенсії, але для політика – це саме той вік.
Привітати його їздили до Києва посланці з усіх областей.
Вінницькі комуністи також вітали Симоненка.
Як повідомила перший секретар обкому КПУ Лідія Закусілова, вона також була серед гостей головного комуніста у столиці.
Нічого дорогого вінничани Симоненкові не дарували(кажуть, в них не прийнято – авт.).
Закусілова каже, що вручила гарний букет квітів і вітальну адресу, в якій, окрім теплих слів та добрих побажань, вінничани пообіцяли потроїти число партійців в області.
Мовляв, лідер ставить перед тутешніми комуністами таке завдання.
Круто було б, якби тутешні члени КПУ зробили на ювілей Симоненкові й інший презент, - по відсотку голосів на виборах за кожний його прожитий рік, еге ж?