Що пили вінницькі комуністи за здоров’я Симоненка?

Вчора лідеру КПУ Петрові Симоненку виповнилося 60. Ця кругла дата для людини пересічної означає, що вже час пакувати речі й готуватись до пенсії, але для політика – це саме той вік.

Привітати його їздили до Києва посланці з усіх областей.

Вінницькі комуністи також вітали Симоненка.

Як повідомила перший секретар обкому КПУ Лідія Закусілова, вона також була серед гостей головного комуніста у столиці.

Нічого дорогого вінничани Симоненкові не дарували(кажуть, в них не прийнято – авт.).

Закусілова каже, що вручила гарний букет квітів і вітальну адресу, в якій, окрім теплих слів та добрих побажань, вінничани пообіцяли потроїти число партійців в області.

Мовляв, лідер ставить перед тутешніми комуністами таке завдання.

Круто було б, якби тутешні члени КПУ зробили на ювілей Симоненкові й інший презент, - по відсотку голосів на виборах за кожний його прожитий рік, еге ж?