Півторарічний хлопчик згорів у батьківській машині

1 серпня в с. Олексанрівка Томашпільського району Вінницької області внаслідок пожежі в автомобілі загинув півторарічний малюк.

Про це повідомляє Вінниця. Інфо з посиланням на прес-службу територіального управління МНС України у Вінницькій області.

Вчора в с. Олександрівка, граючись в нещодавно купленому батьками новому автомобілі, який стояв на подвір'ї, трагічно загинув півторарічний малюк.

Як з'ясувалось, батько дозволив дитині погратись в автомобілі, вони лише кілька днів тому купили авто. Він посадив хлопчика в автівку, а сам на деякий час відлучився. Через певний період часу чоловік почув крики зі свого подвір'я, прибіг і побачив що горить салон автомобіля, в якому знаходиться їх син. Чоловік і жінка цеглиною вибили скло в легковику, дістали дитину і відвезли до реанімаційного відділення Томашпільської лікарні.

Під час пожежі дитина отримала 90 – 95% опіків всього тіла. Через травми несумісні з життям хлопчик помер у лікарні не приходячи до свідомості.

На місці трагедії,під час огляду обгорілого салону автомобіля, правоохоронці з рятувальниками виявили недопалки сірників.

За попередньою інформацією, причиною пожежі стали дитячі пустощі з вогнем.