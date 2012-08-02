На стадіоні в парку в кінці серпня виросте штучна трава

З початку липня тривають роботи по реконструкції штучного покриття на стадіоні Центрального парку культури та відпочинку імені Горького. Вже за три тижні фахівці із Німеччини мають завершити влаштування нового покриття, відтак вже до кінця серпня на стадіоні, який став основним місцем для проведення чемпіонатів з хокею на траві, з’явиться нова штучна трава.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Покриття на хокейно-легкоатлетичному полі у парку Горького прослужило 9 років. За цей період саме ця спортивна споруда стала ареною для проведення національних змагань, зокрема для чемпіонатів Європи з хокею на траві. Так, наприклад, минулого року Вінниця приймала команди з Австрії, Білорусі, Польщі, Уельсу, Швеції, Шотландії, Чехії та України.

Ще у 2011 році спеціальною комісією було рекомендовано замінити штучну траву поля, оскільки, по-перше, гарантійний термін експлуатації (7 років) уже вийшов, а по-друге, значна зношеність покриття не відповідала європейськими стандартам для проведення чемпіонатів європейського та національного рівнів. Враховуючи ці фактори, за рахунок співфінансування з обласного та міського бюджетів і розпочались роботи по заміні штучного поля.

Заміна покриття виконується за новими технологіями. Раніше штучне покриття йшло разом із спеціальним гумовим прошарком, який слугував дренажем після поливу поля (за стандартами, поле для хокею на траві повинно бути постійно зволоженим, аби під час падіння гравці не отримували опіків після сковзання по сухій штучній траві). Зараз же фахівці із Німеччини, які є світовими лідерами у виготовленні штучного покриття, запропонували новий підхід до облаштування штучної трави. У основу покриття піде гумовий прошарок на клею-розчиннику, який і виконуватиме функцію дренажу води, але буде влаштовано окремо від штучної трави. Таким чином, наступного разу, коли доведеться замінювати верхній шар поля, роботи обійдуться вдвічі дешевше, оскільки дренажна система буде вже змонтована і зможе прослужити не одне десятиліття.

Як повідомив голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський, демонтоване покриття буде використовуватись в спортивних закладах міста та області.

«Це покриття не прийнятне для національних та європейських змагань, втім ми пропонуємо використовувати на інших спортивних спорудах міста та області, зокрема його можна використовувати для облаштування майданчику для міні-футболу, у зоні для розминки спортсменів тощо, - говорить Сергій Краєвський. – Це покриття можна використовувати і далі, але не на цьому стадіоні, а на тих об’єктах, де спортивне навантаження значно менше»

