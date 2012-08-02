Рятуючи сусідське майно, на пожежі обгорів чоловік

1 серпня о 15:08 на оперативно-диспечерську службу ТУ МНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про пожежу у селі Нова Ободівка Тростянецького району.



По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить господарча споруда. Будівля належить місцевій мешканці, 1934 року народження.



Загорання було ліквідоване черговим караулом підпорядкованої державної пожежної частини №29 смт. Тростянець в складі 4-х чоловік.



Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, згодом було встановлено, що під час гасіння пожежі місцевими жителями отримав термічні опіки правої руки та спини 1-2 ступенів 61-річний житель села.

Чоловік допомагав гасити пожежу, травм спричинив йому спалах дизельного пального, що стався через попадання в розігріту рідину води. Ємність з пальним знаходилась в осередку пожежі.

Постраждалого доправлено до Тростянецької центральної райлікарні, де йому було надано медичну допомогу.