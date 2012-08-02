Вінничанка Сінтія Омобоогундже – лідер українок на Євро у Македонії

Жіноча юніорська збірна України з баскетболу (до 18 років) нині змагається на чемпіонаті Європи (дивізіон “В”) у Македонії, який триває з 26 липня до 5 серпня.

Суперницями наших дівчат по групі були команди Німеччини, Чорногорії, Литви та Шотландії. Українська команда чергувала перемоги з поразками і тепер гратиме за 9-18 місця.

Одним з лідерів жовто-блакитної збірної є темношкірий гравець “Вінницьких блискавок” Сінтія Омобоогундже. Наприклад, у останньому переможному матчі проти Чорногорії (48:38) вона була третьою у команді за показниками: 7 очок, 5 підбирань.

А в іншій переможній грі України з Шотландією (55:46) Сінтія взагалі була кращою в нашому колективі: 12 очок, 6 підбирань.

До речі, гравці з Вінниччини входять у юніорські збірні України усіх вікових категорій, про що інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Зокрема, до кадетської збірної (U-16) входить Ірина Жмурко, до юніорської (U-18) – Сінтія Омобоогунджи і Тетяна Антонюк (обидві –“Вінницькі Блискавки”), до “молодіжки” (U-20) – Людмила Науменко, Олександра Чек, Аліна Ягупова, Анастасія

Яблонська і Наталія Покровенко (усі –з “Регіни-Баскет-Бара”, який є віце-чемпіоном країни у вищій лізі, елітному дивізіоні).