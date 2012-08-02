Держкомзем забракував 25% перевіреної землевпорядної документації

За перше півріччя цього року спеціалістами Головного управління Держкомзему у Вінницькій області проведено державну експертизу землевпорядної та землеціночної документації по 1351 об’єктах, розроблених державними землевпорядними та іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

20% документацій із землеустрою повернуто на доопрацювання, а близько 4 % оцінено негативно.

Підготовлено 58 супровідних листи на проведення державної експертизи в Держземагентстві та 32 комплекти документації повернуто замовнику експертизи без розгляду.

В поточному році за дорученням органу ліцензування, Головним управлінням з 8 запланованих перевірок за додержанням суб'єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, проведено лише 3 перевірки. Одному ліцензіату анульовано ліцензію на проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт.

Решта перевірок припинена, в зв’язку з введенням в дію Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 23.02.2012р. №4448-VІ яким заборонено органам державного нагляду (контролю), їх посадовими особами здійснювати щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, не передбачених цим Законом.